Coronavirus, Downing Street: Johnson stabile, non ha polmonite

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Le condizioni di salute di Boris Johnson sono "stabili" e il primo ministro è rimasto di "buon umore", ha riferito un portavoce del governo del Regno Unito, citato dalla Cnn.

Johnson sta ricevendo un trattamento standard con ossigeno e respira senza assistenza, ha aggiunto il portavoce e, riferendosi alla "speculazione" sulle condizioni del premier, ha precisato: non gli è stata diagnosticata la polmonite e non è stato necessario ricorrere "alla ventilazione meccanica nè al supporto non invasivo". Johnson è stato trasferito in terapia intensiva dopo che i sintomi del coronavirus "sono peggiorati".

