Coronavirus, domani missione Oms-Ecdc in Italia

di lcl

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "In accordo con le autorità italiane, una missione congiunta dell'Oms e dell'Ecdc partirà domani per l'Italia per valutare la situazione sul terreno". Lo ha annunciato il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides durante un punto stampa a Bruxelles.

