Coronavirus, Direttore OMS: Non stigmatizzare Paesi o persone

di mad

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "Le epidemie possono far emergere il meglio e il peggio delle persone. Stigmatizzare individui o intere nazioni non fa altro che danneggiare la risposta. Invece di dirigere tutta la nostra energia contro lo scoppio dell'epidemia, lo stigma distoglie la nostra attenzione e mette le persone l'una contro l'altra". Lo ha detto a Ginevra il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Lo dirò di nuovo: questo è un momento di solidarietà, non di stigmatizzazione", ha aggiunto.

