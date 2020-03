Coronavirus, Dipartimento di Stato Usa verso allerta massima su viaggi esteri

di mrc/scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - Il Dipartimento di Stato americano si prepara ad annunciare un avviso di allerta di viaggio di livello 4, il più alto, per tutti i viaggi internazionali. Lo riferisce Politico. L'avviso prevederebbe l'indicazione di non viaggiare all'estero e per tutti gli americani che già sono all'estero di tornare negli Stati Uniti o a prepararsi per trovare riparo.

