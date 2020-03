Coronavirus, Dipartimento di Stato Usa emette massima allerta su viaggi esteri

di mrc/scp

Washington (Usa), 19 mar. (LaPresse/AP) - Il dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di allerta di viaggio di livello 4, il più alto, per tutti i viaggi internazionali, a causa del coronavirus. L'invito agli americani è di non viaggiare in nessun caso all'estero e di tornare a casa, nel caso si trovino già fuori dal paese, a meno che non intendano rimanerci.

