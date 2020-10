Coronavirus, deputata Gb si autodenuncia: Ho infranto regole isolamento

di lcl

Milano, 1 ott. (LaPresse) - La parlamentare del Partito nazionale scozzese Margaret Ferrier, ha riferito di essersi autodenunciata alla polizia per aver infranto le regole sull'isolamento. Ferrier, sentendosi poco bene domenica pomeriggio, ha fatto il test per il Covid-19 e lunedì, senza aspettare l'esito del tampone, è andata lo stesso in Parlamento a Londra, partecipando ai lavori della Camera dei Comuni. Lunedì sera ha ricevuto i risultati e ha appreso di essere positiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata