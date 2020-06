Coronavirus, dal 16 Austria riapre confini con Italia: avviso di viaggio per Lombardia

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - "Oggi stiamo facendo un altro grande passo verso la nuova normalità dei viaggi e il ripristino della libertà di viaggio in Europa: dal 16 giugno, le misure per il Covid-19 non si applicheranno più a 31 paesi in Europa quando entreranno in Austria". Così il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg. La fine delle restrizioni riguarda tutti i paesi dell'Ue e dell'Efta, con eccezioni Svezia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. Il Dipartimento di Stato ha inoltre emesso un avviso di viaggio sulla Lombardia.

