Coronavirus, da Senato Usa ok a misure da 100 mld: 90 sì e 8 no

di dab

Washington (Usa), 18 mar. (LaPresse/AP) - Il Senato Usa ha approvato un pacchetto di misure da oltre 100 miliardi di dollari. Tra queste ci sono le risorse per le i congedi malattia per i lavoratori (nonostante le obiezioni repubblicane per le ricadute sulle piccole imprese), le scorte di cibo in caso di emergenza e i test gratuiti. Il risultato del voto non ha lasciato dubbi, con il via libera concesso con 90 consensi e 8 contrari.

