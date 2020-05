Coronavirus, da lunedì in Francia possibile uscire senza certificazione

di scp

Torino, 7 mag. (LaPresse) - Dall'11 maggio "la libertà di movimento sarà ripristinata". Lo ha detto il ministro degli Interni francese Christophe Castaner. "Sarà possibile uscire liberamente senza certificazione qualunque sia il dipartimento, tranne Mayotte", ha spiegato, rimarcando che "le violazioni delle regole continueranno a essere punite". Per quanto riguarda i viaggi più lunghi, sono limitati a 100 km, calcolati in linea d'aria, tra dipartimenti diversi, tranne che per motivi professionali o di necessità. Sarà invece possibile percorrere più di 100 km senza restrizioni se all'interno del proprio dipartimento.

