Coronavirus, da Google mappa di 131 paesi per dati spostamenti

di mrc/vln

Torino, 3 apr. (LaPresse) - Una mappa per tenere raccogliere i dati degli spostamenti delle persone, rispettando la privacy, in 131 paesi, tra cui l'Italia, durante l'emergenza coronavirus. E' il nuovo sito di Google che utilizza dati anonimi sulla posizione raccolti dagli utenti dei prodotti e servizi Google per mostrare il livello di distanza sociale in atto in varie località. "Mentre le comunità globali rispondono al Covid-19, abbiamo sentito da funzionari della sanità pubblica che lo stesso tipo di approfondimenti aggregati e anonimi che utilizziamo in prodotti come Google Maps potrebbe essere utile", si legge nel post del motore di ricerca.

