Coronavirus, da Austria controproposta a piano Merkel-Macron

di vln

Torino, 20 mag. (LaPresse) - L'Austria sta preparando una controproposta al piano Merkel-Macron sul fondo per la ricostruzione post emergenza coronavirus da 500 miliardi di euro. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al quotidiano Oberoesterreichischen Nachrichten in cui spiega che la controproposta verrà presentata nei prossimi giorni dall'Austria, insieme a Paesi Bassi, Danimarca e Svezia. I quattro Paesi insistono sul fatto che l'Europa debba emettere mutui e non contributi. "Riteniamo che sia possibile rilanciare l'economia europea ed evitare ancora la comunitarizzazione del debito", come riporta il Tagesschau.

