Coronavirus, da 11 maggio riaprono negozi in Francia

di mrc

Torino, 28 apr. (LaPresse) - La riapertura dei negozi in Francia, dopo le misure di lockdown per il coronavirus, è prevista dall'11 maggio, a eccezione di bar e ristoranti. "Tutti i negozi, a eccezione di bar e ristoranti, potranno riaprire dall'11 maggio, ma con misure di protezione, tra cui indossare una mascherina se non è possibile mantenere le misure di distanziamento sociale". Lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, citato dall'emittente Bfmtv. "Tuttavia - precisa - i prefetti potranno tenere chiusi i centri commerciali di oltre 40mila m2. Il governo prenderà una decisione su bar, caffè e ristoranti a fine maggio per stabilire se possono aprire dopo il 2 giugno", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata