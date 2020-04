Coronavirus, Cuomo: Superati 10mila morti in Stato New York

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - Oltre 10mila persone sono morte per Covid-19 nel solo Stato di New York. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo, citato da Cnn. Sono almeno 10.056 le vittime registrate nello Stato dall'inizio della pandemia, di queste, 671 sono morte nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto a quello diffuso nei bollettini dei giorni scorsi.

