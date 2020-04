Coronavirus, Cuomo ordina uso mascherine per tutti

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - "Sto emettendo un ordine esecutivo in base al quale tutti devono indossare una mascherina o una copertura per il viso in pubblico in situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile". Lo ha annunciato il governatore di New York Andrew Cuomo.

