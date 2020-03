Coronavirus, Cuomo: Non ho discusso con Trump di quarantena per New York

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - "Non ho parlato con lui di nessuna quarantena". Così il governatore di New York Andrew Cuomo durante una conferenza stampa sull'emergenza coronavirus, alla domanda se abbia discusso con Trump della possibilità di una quarantena per New York, ventilata dal presidente. "Non ho avuto quella conversazione. Non so nemmeno cosa significhi", ha rimarcato Cuomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata