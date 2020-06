Coronavirus, Cuomo a Trump: Imponga uso mascherine e dia l'esempio

di mad

New York (New York, Usa), 29 giu. (LaPresse/AP) - Il governatore di New York Andrew Cuomo ha invitato il presidente Donald Trump a firmare un ordine esecutivo che imponga alle persone di indossare una mascherina in pubblico e di "dare l'esempio" indossandone una.

