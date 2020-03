Coronavirus, crolla hotel in Cina usato per quarantena

di lcl

Milano, 7 mar. (LaPresse) - E' crollato un edificio alberghiero in Cina, a Quanzhou, che era adibito a centro per la quarantena per il coronavirus. Lo ha riferito il 'China Daily'.

Almeno 70 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Sono attualmente in corso le operazioni di salvataggio.

