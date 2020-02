Coronavirus, Croazia: Giovane positivo è stato a Milano

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Il ministro della Salute croato Vili Beros ha riferito che il giovane risultato positivo al test del nuovo coronavirus, primo caso in Croazia, "è stato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio". Lo riportano i giornali croati 'Jutarnji list' e 'Nacional'. "Organizzaremo una quarantena per tutte le persone che sono state in diretto contatto con l'uomo", ha specificato il ministro.

