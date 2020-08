Coronavirus, coprifuoco di 48 ore e lockdown nella Striscia di Gaza

di alm/scp

Gaza City, 24 ago. (LaPresse/AP) - Emergenza coronavirus nella Striscia di Gaza, dove il ministero della Salute ha registrato i primi quattro casi. Finora i casi segnalati nel territorio erano solo collegati a strutture di quarantena per residenti di ritorno dall'estero. Quattro persone della stessa famiglia sono risultate positive al virus nel centro di Gaza e sono in corso indagini per rintracciare la fonte dell'infezione. È stato imposto un blocco totale al campo profughi di al-Maghazi, dove vive la famiglia, e il governo guidato da Hamas ha annunciato un coprifuoco di 48 ore, chiudendo attività commerciali, scuole, moschee e caffè.

