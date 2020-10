Coronavirus, consigliera Trump positiva. Lui: Io e Melania in quarantena

di lrs

Washington (Usa), 2 ott. (LaPresse/AP) - Il presidente americano, Donald Trump, ha fatto sapere che lui e la first lady Melania stanno iniziando un "processo di quarantena" in, attesa dei risultati dei test del coronavirus. Succede dopo che una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks, con cui ha trascorso molto tempo questa settimana, è risultata positiva al COVID-19. "Hope Hicks, che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!", ha twittato Trump. "La First Lady e io stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Nel frattempo, inizieremo il nostro processo di quarantena!".

Hicks, una delle confidenti più fidate e più di lunga data del tycoon, ha iniziato a sentire sintomi lievi durante il viaggio di ritorno in aereo da un raduno in Minnesota mercoledì sera, secondo un funzionario dell'amministrazione, che ha parlato in condizione di anonimato. È stata isolata dagli altri passeggeri a bordo dell'aereo e la sua diagnosi è stata confermata ieri, ha aggiunto.

Hicks, che lavora come consigliera del presidente, ha anche accompagnato Trump e altri assistenti di alto livello al primo dibattito presidenziale a Cleveland martedì scorso. Finora è la funzionaria della Casa Bianca più vicina a Trump a risultare positiva al virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata