Coronavirus, confermato primo caso in Svizzera nel cantone Ticino

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - E' stato confermato il primo caso di nuovo coranavirus in Svizzera, nel cantone Ticino. Lo ha riferito l'Ufficio federale della sanità (UFSP), ripreso da Rsi, annunciando una conferenza stampa a Berna alle 17.00.

Ieri il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all'epidemia. In particolare maggiore informazione, prontezza operativa e ulteriori esami.

