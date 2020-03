Coronavirus, Commissione Ue valuta legge Ungheria su stato emergenza

di mrc/gng

Torino, 30 mar. (LaPresse) - "La Commissione europea valuta le misure di emergenza adottate dagli Stati membri in relazione ai diritti fondamentali. E' il caso in particolare dell legge approvata oggi in Ungheria sullo stato di emergenza e le nuove sanzioni penali per la diffusione di informazioni false". Lo scrive su Twitter il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders.

