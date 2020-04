Coronavirus, commissaria salute NYC: Probabilmente 1 mln di casi in città

New York (New York, Usa), 23 apr. (LaPresse/AP) - Fino a un milione di persone nella città di New York potrebbero essere state esposte al coronavirus. Lo ha detto la commissaria per la salute della città, Oxiris Barbot. Più di 142.000 persone in città si sono rivelate positive al virus, "ma questa è davvero, penso, la punta dell'iceberg", ha detto Barbot, sottolineando che la città sta ancora dicendo alle persone che sospettano di avere il virus ma non sono gravemente ammalate che non hanno bisogno di test, quindi il vero numero di malati è sconosciuto. "Non mi sorprenderebbe se, a questo punto, avessimo probabilmente circa 1 milione di newyorkesi che sono stati esposti al Covid-19", ha detto.

