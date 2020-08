Coronavirus, Comitato emergenza Oms: Pandemia sarà molto lunga

di lcl

Milano, 1 ago. (LaPresse) - Il Comitato di emergenza per il Covid-19, convocato ieri dal direttore generale dell'Oms, ha espresso "apprezzamento" per gli sforzi fatti per contenere i contagi ma ha messo in evidenza la "lunga durata prevista" della pandemia, rilevando l'importanza di una risposta globale all'emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata