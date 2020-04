Coronavirus, Cnn: Usa indaga su possibile origine in laboratorio Wuhan

di lcl

Milano, 16 apr. (LaPresse) - I funzionari dell'intelligence e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno riferito che il governo Usa sta esaminando la possibilità che il nuovo coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina, e non in un mercato, e che sia poi stato diffuso per un errore. Lo riporta la Cnn citando diverse fonti ritenute vicine alla questione. Per le stesse fonti però, sarebbe prematuro trarre queste conclusioni. Cnn sottolinea come la teoria che il virus sia nato in laboratorio è stata ripetutamente smentita dalla Cina e messa in dubbio da numerosi esperti.

