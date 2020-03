Coronavirus, Cnn: Italia ha chiesto aiuto al Pentagono

di mrc/scp

Torino, 23 mar. (LaPresse) - Il governo italiano ha lanciato un appello diretto al segretario alla Difesa americano, Mark Esper, per aiuti militari statunitensi nella lotta contro il coronavirus. Lo riporta la Cnn, citando un funzionario della Difesa degli Stati Uniti. Secondo l'emittente, l'Italia ha chiesto aiuto per attrezzature mediche come mascherine e ventilatori e affinchè il contingente militare statunitense di stanza in Italia assista le autorità fornendo personale medico e ospedali da campo.

