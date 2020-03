Coronavirus, cittadino italiano positivo in Russia

di lcl

Milano, 5 mar. (LaPresse) - Un nuovo caso di infezione da coronavirus è stato confermato in Russia. Si tratta di un cittadino italiano, arrivato nel Paese il 29 febbraio. Lo riporta l'agenzia Interfax. Secondo quanto riferito dai funzionari russi l'italiano non sarebbe in gravi condizioni.

