Coronavirus, Cina: Ritiro Usa da Oms mina sforzi per contrastare Covid

di lcl

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità ha minato gli sforzi internazionali per contrastare il Covid-19 e ha colpito i paesi in via di sviluppo che hanno un disperato bisogno di sostegno internazionale". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, citato da China Daily. Zhao ha esortato gli Stati Uniti ad adempiere ai propri obblighi internazionali.

