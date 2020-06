Coronavirus, Cina: Nessun ritardo nelle informazioni a Oms

Milano, 3 giu. (LaPresse) - La Cina ha negato di aver ritardato le comunicazioni all'Oms relative alla pandemia di Covid-19, come svelato da un'inchiesta dell'agenzia stampa AP. Il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Zhao Lijian ha detto in conferenza stampa che l'accusa è "totalmente falsa". "La lotta della Cina contro la pandemia è aperta al mondo, i tempi e i momenti salienti sono chiari, così come i fatti e le cifre, e resisterà alla prova del tempo e della storia", ha detto il portavoce, citato dai media internazionali.

