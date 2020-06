Coronavirus, Cina: A Pechino trend nuovi casi è ancora in ascesa

di lcl

Milano, 17 giu. (LaPresse) - I nuovi casi di Covid-19 a Pechino sono ancora in ascesa. Lo ha riferito l'alto funzionario dell'autorità di controllo delle malattie di Pechino, Pang Xinghuo, citato dai media internazionali. "Pechino non può escludere la possibilità che il numero di casi nella città rimanga ai livelli attuali per qualche tempo", ha poi aggiunto il funzionario.

