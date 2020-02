Coronavirus, chiuse 2 scuole in GB dopo viaggio studenti in Italia

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Una scuola nel Regno Unito è stata chiusa e un'altra ha sospeso alcuni corsi dopo che gli studenti di entrambi gli istituti sono rientrati dalla settimana bianca in Italia. Lo riporta Sky News. Le due scuole si trovano entrambe nel Cheshire. Richard Pollock, il preside di una delle due scuole, la Cransley School di Northwich, in un messaggio rivolto ai genitori degli alunni, ha affermato che la chiusura rimarrà in vigore per il resto della settimana al fine di "minimizzare completamente" il rischio di infezione, contrariamente a quanto consigliato dal sipartimento della Sanità del Regno Unito.

