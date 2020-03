Coronavirus, chiude santuario di Lourdes in Francia

Torino, 17 mar. (LaPresse) - "Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo". Lo ha annunciato su Twitter Olivier Ribadeau Dumas, rettore del santuario di Lourdes, in Francia, a causa del coronavirus. "Pregate con noi durante la novena all'Immacolata", aggiunge.

