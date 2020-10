Coronavirus, chief of staff Casa Bianca: Per Trump cruciali prossime 48 ore

di ect

Bethesda (Stati Uniti), 4 ott. (LaPresse/AP) - Per il presidente Usa, Donald Trump, le prossime 48 ore saranno "cruciali" e "non siamo ancora su una strada chiara per un pieno recupero". Lo ha detto ai giornalisti fuori dall'ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato Trump, il chief of staff della Casa Bianca, Mark Meadows.

