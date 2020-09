Coronavirus, Cdc: Vaccino di massa in Usa non prima di estate 2021

di lcl

Washington (Usa), 16 set. (LaPresse/AP) - Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, ha riferito che un vaccino contro il Covid-19 non sarà disponibile per la maggior parte della popolazione Usa fino all'estate del 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata