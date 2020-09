Coronavirus, Cdc: Mascherina protegge più di vaccino

di lcl

Milano, 16 set. (LaPresse) - Indossare una mascherina potrebbe fornire una "protezione migliore" contro il Covid-19 rispetto a un vaccino. Lo ha detto il dottor Robert Redfield, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, in udienza al Senato. "Potrei persino arrivare a dire che questa mascherina è più sicura per proteggermi dal Covid rispetto a un vaccino", ha detto Redfield, citato da Cnn.

