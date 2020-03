Coronavirus, Casa Bianca voleva ampliare uso farmaci sperimentali

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse) - La Casa Bianca ha preso in considerazione di emanare un ordine esecutivo che amplia notevolmente l'uso di farmaci sperimentali contro il coronavirus, ma ha sollevato le obiezioni dagli scienziati della Food and Drug Administration (Fda), che hanno avvertito che ciò potrebbe comportare rischi non necessari per i pazienti. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando un alto funzionario del governo.

