Coronavirus, Carnevale di Rio rinviato a tempo indefinito: prima volta in un secolo

Rio de Janeiro (Brasile), 25 set. (LaPresse/AP) - La sfilata annuale di Carnevale delle scuole di samba di Rio de Janeiro non si terrà a febbraio: è stata rinviata e non è stata fissata una nuova data. È la prima volta che accade in oltre un secolo: l'ultima occasione era stata nel 1912, in seguito alla morte del ministro degli Esteri. La Lega delle scuole di samba di Rio, Liesa, ha annunciato che a causa della pandemia di coronavirus la sfilata non si potrà tenere in sicurezza

