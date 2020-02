Coronavirus, cancellato il Mobile World Congress di Barcellona

di lrs

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Per la prima volta in 33 anni di storia il Mobile World Congress di Barcelona è stato cancellato, complice il coronavirus. Gli organizzatori hanno annullato l'evento, che attira più di 100mila partecipanti in ambito high-tech da tutto il mondo. "La preoccupazione globale per l'epidemia di coronavirus, la preoccupazione per i viaggi e altre circostanze, rende impossibile" confermare l'evento, ha dichiarato John Hoffman, amministratore delegato dell'organizzatore della conferenza GSMA, in una nota a Bloomberg. Quest'anno la fiera era in programma dal 24 al 27 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata