Coronavirus, cancellata mezza maratona di New York

di lcl

Milano, 10 mar. (LaPresse) - La mezza maratona di New York, in programma per domenica 15 marzo, è stata cancellata "a causa del rapido sviluppo dell'epidemia di coronavirus". Lo hanno reso noto gli organizzatori sottolineando che non sarebbero stati in grado di garantire un'adeguata sicurezza ai 25mila corridori iscritti. Cancellato anche l'evento giovanile 'Rising New York Road Runners'.

