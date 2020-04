Coronavirus, cancellata corsa dei tori a Pamplona

di mrc

Madrid (Spagna), 21 apr. (LaPresse/AP) - La famosa corsa dei tori di Pamplona, in Spagna, è stata annullata a causa della pandemia da coronavirus. Si tratta dell'ennesimo grande evento europeo cancellato. Il municipio di Pamplona ha annunciato che il festival di nove giorni di San Fermin, che si tiene a luglio, non si svolgerà quest'anno, aggiungendo in una nota che, sebbene la decisione fosse attesa, "porta ancora tristezza". Il sindaco di Pamplona, Enrique Maya, è risultato positivo al coronavirus.

