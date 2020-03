Coronavirus, Camera Usa approva piano da 8,3 mld di dollari

di lcl

Milano, 4 mar. (LaPresse) - La Camera dei rappresentati degli Stati Uniti ha approvato il piano da 8,3 miliardi di dollari per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo rende noto la Cnn. Il pacchetto è di gran lunga superiore rispetto ai 2,5 miliardi di dollari richiesti dalla Casa Bianca. La misura, per entrare in vigore, dovrà prima essere approvata dal Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata