Coronavirus, Cambogia autorizza sbarco nave da crociera Westerdam

di scp

Pechino (Cina), 12 feb. (LaPresse/AP) - Holland America Line ha reso noto che la nave da crociera Westerdam arriverà domani mattina a Sihanoukville, in Cambogia, per attraccare, dopo il rifiuto di Filippine, Taiwan, Giappone e Thailandia per i timori di diffusione del coronavirus. Holland America Line ha affermato che nessun caso di malattia è stato confermato tra gli oltre 2.200 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. I passeggeri si trasferiranno tramite voli charter a Phnom Penh per prendere i voli verso casa.

