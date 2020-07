Coronavirus, cambio di rotta in Texas: obbligo di mascherina in pubblico

di abf

Austin(Texas, Usa), 2 lug. (LaPresse/AFP) - Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha firmato oggi un ordine esecutivo per imporre l'obbligo della mascherina in pubblico in gran parte dello Stato. La decisione è arrivata dopo il drammatico aumento di casi confermati e ricoveri ospedalieri.

Abbott, che aveva spinto per una riapertura del Texas all'economia statale a maggio, aveva precedentemente affermato che il governo non poteva ordinare alle persone di indossare mascherine.

Ora però il cambio di rotta: l'ordine esecutivo obbliga "tutti i texani a coprirsi naso e bocca negli spazi pubblici nelle contee con 20 o più casi Covid-19 positivi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata