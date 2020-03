Coronavirus, Bulgaria conferma primi quattro casi nel Paese

di lcl

Roma, 8 mar. (LaPresse/AP) - La Bulgaria ha annunciato i suoi primi quattro casi di coronavirus.

La task force nazionale per l'epidemia ha confermato domenica che un uomo di 27 anni della città settentrionale di Pleven e una donna di 75 anni della città centrale di Gabrovo sono risultati positivi. I due non hanno viaggiato o contattato nessuno che fosse tornato da un Paese con un focolaio di coronavirus. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale pochi giorni fa con gravi problemi respiratori.

Positive ai test anche due persone che erano entrate in contatto con i due infetti. Si tratta di un uomo di 61 anni di Pleven e di una donna di Gabrovo.

