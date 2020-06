Coronavirus, Borrell: Riapertura frontiere esterne da primo luglio

di mrc

Torino, 10 giu. (LaPresse) - "Alcuni Stati stanno riaprendo le frontiere interne e il processo dovrebbe essere terminato alla fine del mese di giugno" mentre "la riapertura delle frontiere esterne avverrà in un secondo momento" e prevede "una graduale rimozione delle restrizioni per il primo di luglio". Così l'Alto rappresentante degli Affari esteri per l'Unione europea, Josep Borrell.

