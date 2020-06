Coronavirus, Borrell: Pandemia accompagnata da infodemia

di mrc

Torino, 10 giu. (LaPresse) - "La pandemia da coronavirus è stata accompagnata da una massiccia infodemia, un'ondata di disinformazione, fake news, frodi e teorie della cospirazione". Così l'Alto rappresentante degli Affari esteri per l'Unione europea, Josep Borrell. "Alcune di queste azioni puntano a minare la credibilità dell'Unione europea e della democrazia. Questo tipo di informazioni, in un periodo come il coronavirus, possono essere letali e uccidere", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata