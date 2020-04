Coronavirus, Borrell: Ingiustificata decisione Usa su Oms

di lcl

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Sono profondamente rammaricato per la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all'Oms. Non c'è ragione che giustifichi questa mossa in un momento in cui gli sforzi dell'Organizzazione sono più che mai necessari per aiutare a contenere e mitigare la pandemia di coronavirus". Così su Twitter l'alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell ha commentato la decisione annunciata dal presidente degli Usa Donald Trump di sospendere i finanziamenti all'Oms. "Solo unendo le forze possiamo superare questa crisi che non conosce confini", ha aggiunto Borrell.

