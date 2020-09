Coronavirus, boom di casi in Francia: allarme terapie intensive

Si alza il livello di allerta in Francia dove negli ultimi giorni è tornato a salire in modo preoccupante il numero dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo boom di positivi: sono poco meno di 10mila, precisamente 9.843, per un totale da inizio pandemia di 353.944 casi. A certificare i numeri è l'agenzia Santé publique France, l’agenzia nazionale della sanità pubblica. Sono invece 19 i nuovi decessi registrati mentre l’incremento delle terapie intensive è di 54 unità per un totale che è attualmente di 615 pazienti.

Proprio le rianimazioni sono finite sotto la lente d’ingrandimento del governo nazionale dopo l’allarme arrivato nei giorni scorsi dai medici di Marsiglia. Lunedì i sanitari hanno infatti segnalato che quasi tutti i letti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid-19 sono occupati nella città e nei dintorni. Il presidente della Commissione medica degli ospedali di Marsiglia, Dominique Rossi, aveva dichiarato a Bfmtv che quasi tutti i 70 letti designati per terapia intensiva nella regione di Bouches-du-Rhone erano pieni. E i numeri degli ultimi cinque giorni hanno continuato a salire.

Mercoledì sono invece arrivate le parole di Jean-François Delfraissy, il presidente del Comitato scientifico responsabile di consigliare il governo sulla gestione della pandemia, che ha definito l’attuale situazione dei contagi "molto preoccupante". Oggi si attende invece l’intervento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha infatti riunito un Consiglio di difesa per definire le linee guida che il governo di Parigi adotterà per far fronte a questa nuova accelerazione dell’epidemia.

