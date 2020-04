Coronavirus, Bolsonaro caccia ministro della Salute

di mrc

Torino, 16 apr. (LaPresse) - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha cacciato il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, a seguito di uno scontro sulle misure da adottare per il coronavirus. Il presidente ha scelto l'oncologo Nelson Teich per subentrare a Mandetta e l'annuncio della nomina è previsto per oggi.

