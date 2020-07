Coronavirus, Bolsonaro annuncia: "Sono negativo al nuovo test"

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato su Twitter di essere risultato negativo a un nuovo test per il coronavirus, il quarto per lui. Al post, Bolsonaro ha allegato una foto che lo ritrae sorridente con in mano una confezione di idrossiclorochina, tornando così a fare propaganda per il farmaco antimalarico, di cui la comunità scientifica non riconosce un'efficacia contro il Covid-19. Bolsonaro, 65 anni, aveva annunciato di avere il coronavirus lo scorso 7 luglio. Da allora è stato in isolamento nel Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente, a Brasilia. Mercoledì era risultato positivo per la terza volta. Nel post Bolsonaro non ha specificato quando abbia effettuato l'ultimo test.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

